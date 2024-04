Lundi du Doc « Les petites Mains » en présence du réalisateur Jean-Michel Dury L’Étoile Cinéma Semur-en-Auxois, lundi 8 avril 2024.

LES PETITES MAINS

Documentaire français de Jean-Michel Dury. (1h20)

Régine, Joëlle, Fanny et Jean-François sont bénévoles. Après leur travail et à côté de leur vie de famille, chacun donne de son temps et de son énergie pour les autres, pour faire évoluer les choses et pour défendre une cause noble et juste. Qu’est-ce qui les pousse à s’engager ainsi ? Que reçoivent-ils en échange ? Que trouvent-ils dans l’action bénévole qu’ils ne trouvent pas ailleurs ?

Après la séance discussion avec le réalisateur JEAN-MICHEL DURY !

+ d’infos www.etoilecinema.com 6.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 20:30:00

fin : 2024-04-08 22:30:00

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

