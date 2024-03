Lundi de pâtes 2024 3ème édition Rue de l’Hôpital Saint Roch Lille, lundi 1 avril 2024.

Lundi de pâtes 2024 3ème édition Lundi de pâtes ! Ramène ta sauce! Dégustation gratuite de pâtes bio fraîches fabriquées maison, l’occasion d’amener une sauce maison à partager! Concerts et animations . De 12 h à 21h Lundi 1 avril, 12h00 Rue de l’Hôpital Saint Roch Entrée libre

Lundi 1er Avril .De 12h à 21h .

L’association la Casawaz de Lille-wazemmes vous invite au

LUNDI DE PATES

(ramène ta sauce !)

Rue del’hôpital Saint Roch

à Lille wazemmes

En coopération avec le café des Sarrazins, et le restaurant la Popote.

Fète familliale culinaire et culturelle de rue.

Dégustation et atelier pâtes fraîches ouvert à tous, partage de sauce maison pour les personnes désireuses de partager leurs talents;

Ramenez une sauce !

Au programme :

Fanfare Piston bier orchestra

Dj Selmar : musique du monde

Grand tournage imaginaire international de quartier, parlure et conte pour petits et grands par Gille Defacque dans la rue et au café des Sarrazins et à 13.30 au restaurant La popote avec son menu pâtes! ( pensez à réserver rapidement pour l’occasion ! Au 0320353535 ) suivi, au restaurant, de Scot Taylor, chanteur intimiste et multi instrumentiste de talent .

Réalisation de la plus grande tagliatelle possible ! Participation libre et coopérative.

Emission radio Campus (FM 106,6 ou sur internet radio campusa ) en direct sur site pour les 55 ans de la radio.

Action solidarité avec la tente des glaneurs : amenez un paquet de pâtes sèches ( bio si possible) au profit des plus démunis.

Concert de clôture à 20h au café des Sarrazins avec

Captain SPARK et la royale Compagnie (de Rouen).

Chanson urbaine poétique électro jazzy et cuivrée

Manifestation culturelle gratuite

Rendez vous le 1er Avril !

Rue de l’Hôpital Saint Roch Rue de l’Hopital Saint Roch Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Dessin Gilles Defacque