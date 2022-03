Lundi de Pâques – SALLES Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles Gironde Salles Le commune de Salles vous propose une matinée riche en activités pour fêter le lundi de pâques en famille !

• Rendez-vous dès 9h30, sur la place du Champ de foire, pour participer aux animations proposées par les animateurs de la commune : décoration d’œufs en bois, maquillage, coloriage… De quoi faire patienter les petits aventuriers avant la grande chasse aux oeufs ;

• Le top départ sera donné à 11h, dans le parc du Château où deux parcours seront proposés : l’un pour les enfants de moins de 5 ans (accompagnés par les parents) et l’autre pour les 6 à 11 ans. A gagner, un bon d’achat dans les boulangeries de Salles pour beau cadeau en chocolat

• Les festivités se poursuivront avec le partage de la traditionnelle Omelette Pascale, dès 12h sur la place du Champ de foire. Ce moment sera accompagné en musique par l’Harmonie de Salles Le commune de Salles vous propose une matinée riche en activités pour fêter le lundi de pâques en famille !

