Lundi de l’Ina « Terres de femmes : la vie en milieu rural » Petit auditorium de la BNF, 21 juin 2021-21 juin 2021, Paris.

Lundi de l’Ina « Terres de femmes : la vie en milieu rural »

Petit auditorium de la BNF, le lundi 21 juin à 19:00

Agricultrices, vigneronnes, syndicalistes, cheffes d’exploitation… qui sont ces femmes qui vivent et font vivre les territoires ruraux, trop souvent oubliées lorsque l’on aborde l’histoire des femmes et l’histoire de la ruralité ? Au fil des temps, la télévision a suivi leurs changements de statuts, leur accès à l’enseignement agricole, au syndicalisme jusqu’à leur entrée remarquée dans les métiers de la viticulture. Loin des stéréotypes, les archives nous invitent à repenser leur place dans la vie rurale… **Christine Riba**, est paysanne dans la Drôme, productrice de raisin de table et secrétaire nationale de la _Confédération Paysanne_. Elle défend la place des femmes dans la paysannerie et la protection de l’environnement. Elle a notamment été auditionnée par la Commission aux droits des femmes du Sénat en 2017 au côté de **Véronique Léon**, pour aborder la question des femmes dans l’agriculture. **Clothilde Lemarchant,** est Sociologue, Professeure à l’Université de Lille, chercheuse au Centre Lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSÉ), chercheuse associée au Centre Maurice Halbwachs (CMH) et directrice adjointe de la revue « Travail, genre et sociétés ». Ses recherches portent sur la mixité dans les formations techniques, les femmes en agriculture, les imbrications entre famille et travail, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Compte tenu du contexte sanitaire, la rencontre se tiendra dans le respect des gestes barrières, avec port du masque obligatoire et un nombre de places limité.

Entrée libre sur inscription

Cet événement s’insère dans un cycle de Lundis de l’INA consacré à l’histoire, aux figures et aux luttes féministes dans ses archives.

Petit auditorium de la BNF Quai François Mauriac, 75013 Paris Paris Paris 13e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T19:00:00 2021-06-21T21:00:00