Lundi c’est poésie ! – Carte blanche à Pavel Arsenev Médiathèque José Cabanis Toulouse, lundi 18 mars 2024.

Lundi c’est poésie ! – Carte blanche à Pavel Arsenev Université populaire de littératures – Printemps des poètes Lundi 18 mars, 19h30 Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T19:30:00+01:00 – 2024-03-18T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-18T19:30:00+01:00 – 2024-03-18T21:30:00+01:00

Lundi 18 mars à 19h30 – La cave PO

Pavel Arsenev (Leningrad, 1986) est un poète, artiste et théoricien russe. Directeur de la revue Translit à partir de 2006, poète traduit dans de multiples langues, il a reçu entre autres le prix Andrei Bely (2012) et le prix de la galerie Anna Nova pour jeunes artistes (2015). Il travaille sur les aspects graphiques et la matérialisation du texte poétique : vidéos textographiques, objets et installations textuelles, lectures-performances. Actuellement au CIPM à Marseille, il fait partie de l’Atelier des artistes en exil.

La Cave Po’ (Foyer)- Entrée libre – 45 min.

La Cave Poésie René Gouzenne de Toulouse

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/lundi-cest-poesie-carte-blanche-a-pavel-arsenev/ »}] [{« link »: « https://www.cave-poesie.com/ »}]

Spectacle Tout public