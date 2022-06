Lundi Bulles Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: 22560

Pleumeur-Bodou

Lundi Bulles, 15 août 2022 11:00, Pleumeur-Bodou. À 11h et 16h30 – Compris dans le billet d’entrée. Monsieur Zig, clown attachant et généreux, tente avec passion de trouver sa voie. Présentateur ? Magicien ? Mime ? Sculpteur de ballons ? Rien n’y fait sans l’aide de son public ! Attendez ! Il a peut-être une idée… Un peu d’eau et de savon, des bulles sculptées, fumées, carrées, et même géantes ! Monsieur Zig va réaliser ses rêves et partager avec vous sa passion savonneuse pour un moment familial inédit !

Détails Heure : 11:00 - 17:00 Catégories d’évènement: 22560, Pleumeur-Bodou Site : https://www.cite-telecoms.com/ Autres Lieu Cité des Télécoms Adresse Parc du Radôme Ville Pleumeur-Bodou Organisateur Cité des Télécoms Tarif Compris dans le billet d'entrée Departement Côtes d'Armor

https://www.cite-telecoms.com/

