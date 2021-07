Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Lundi 9 août: Hissez haut moussaillons! ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

ALSH La Fontaine, le lundi 9 août à 07:30

MATIN —– ### Groupe PS • Création de hublots • Parcours vélos ### Groupe MS * Jeux de société * Fabrication de chapeaux pirates ### Groupe GS • Fabrication de gouvernail • Jeu : évite les boulets de canon APRES-MIDI ———- ### Groupe PS Fabrication de mini bateau ### Groupe MS • Parcours moteur • Fabrication de poissons volants ### Groupe GS • Kim toucher • Jeu : le duel du pirate

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des rechanges. Merci de fournir à votre enfant maillot et serviette, nous avons des pataugeoires sur la structure. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

Au cours du mois d’août, les enfants embarqueront pour le thème des pirates! Ils deviendront eux-mêmes des pirates qui découvriront la piraterie, seront-ils prêt pour partir à la chasse au trésor? ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

