Villenave-d'Ornon ALSH La Cascade Gironde, Villenave d'Ornon Lundi 26 juillet ALSH La Cascade Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Lundi 26 juillet ALSH La Cascade, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Villenave-d'Ornon. Lundi 26 juillet

ALSH La Cascade, le lundi 26 juillet à 07:30

_**Matin:**_ * Initiation base ball * Poisson pêcheur (petit jeu sportif) * La pantin des Supers Héros * Jacadi **_Après midi:_** * Tir à l’arc * Tournoi de pétanque Les Supers Héros ALSH La Cascade avenue Edouard Bourlaux, Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T07:30:00 2021-07-26T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Étiquettes évènement : Autres Lieu ALSH La Cascade Adresse avenue Edouard Bourlaux, Ville Villenave-d'Ornon lieuville ALSH La Cascade Villenave-d'Ornon