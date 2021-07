Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Lundi 19 Juillet 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

**Matin** ——— ### Groupe Petite section Jeu : le trigon / Création de coiffe de pharaon ### Groupe Moyenne section Ecriture des prénoms hieroglyphes / Jeu : la langue du serpent ### Groupe Grande section Réalisation d’une fresque egyptienne / Jeu : la chasse au trésor **Après- midi** ————— ### Groupe moyenne section Jeu : fouille archéologique / Création de memory des dieux egyptiens ### Groupe grande section Réalisation de bijoux egyptiens / Jeu de société : serpentina Pour cette nouvelle semaine, vos enfants vont devenir d’apprentis archéologues. Ils partiront à la recherche d’un site archéologique enfouie… ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

