Lundi 14 Février : La culture américaine ALSH La Fontaine, 14 février 2022, Villenave-d'Ornon. Lundi 14 Février : La culture américaine

ALSH La Fontaine, le lundi 14 février à 07:30

MATIN —– ### Groupe Jean Jaurès • Création du drapeau des USA • Jeu la patate chaude ### Groupe La Fontaine • Création de pompons • Jeu billard américain APRES-MIDI ———- ### Groupe Jean Jaurès • Le flambeau de la liberté • Jeu construit ton building ### Groupe La Fontaine • La danse des pompons • Fabrication de drapeau

Veuillez fournir une gourde nominatives à vos enfants ainsi que des chaussons et des vêtements de rechanges nominatifs. Nous avons également besoin de mouchoirs et de lingettes. Merci

Durant cette première semaine des vacances, nous ferons découvrir la culture américaine à vos enfants en passant par des activités sportives ou encore culinaires typiquement américaine. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T07:30:00 2022-02-14T18:30:00

