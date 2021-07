Villenave-d'Ornon ALSH La Fontaine Gironde, Villenave d'Ornon Lundi 12 Juillet 2021 ALSH La Fontaine Villenave-d'Ornon

**MATIN** ——— ### _Groupe Petite Section_ Décoration de vase / jeux de cibles ### _Groupe Moyenne Section_ * Création de prénoms en écriture grecque * Jeu: la course d’obstacle de Ulysse ### _Groupe Grande Section_ Création de boucliers greco-romains / Jeu : le bâteau d’Ulysse **Après – Midi** —————- ### _Groupe Moyenne Section_ Création de boucliers greco-romains / Jeu : la course de chars ### _Groupe Grande Section_ Rélisation de flammes olympiques / Jeu : Ulysse et les Cyclopes Pour cette semaine de vacances du 12 au 16 juillet, l’équipe d’animation a décidé d’abordé avec vos enfants la mythologie grecque. Vos enfants devront aider Ulysse a rentrer sur Ithaque…. ALSH La Fontaine Rue Alfred Nobel, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

