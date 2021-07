Villenave-d'Ornon ALSH Jules-Verne Gironde, Villenave d'Ornon Lundi 12 juillet 2021 ALSH Jules-Verne Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

MATIN: —— ### Groupe CP-CE1: Tests d’aptitude: – Epreuve de Force – Epreuve de Reflexion – Epreuve d’Agilité – Epreuve d’Esprit d’équipe ### Groupe CE2 et plus: Fabrication de Totems Fabrication de bandeaux Sortie Récup Land’Art Jeux sportifs APRES-MIDI: ———– ### Groupe CP-CE1: Création Totem Décoration ### Groupe CE2 et plus: Tir à l’arc Fabrication de bandeaux Land’Art Bracelet d’aventurier Koh-Lanta ALSH Jules-Verne 3-5 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

