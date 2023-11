CONCERT DE NOËL Lunas, 15 décembre 2023, Lunas.

Concert de Noël

Vendredi 15 décembre à 18h à l’église de Lunas

Chants traditionnels en langue d’Oc

Groupe Vocal « Guingoilhet »

Entrée libre.

Lunas 34650 Hérault Occitanie



Christmas concert

Friday December 15 at 6pm in the Lunas church

Traditional songs in langue d’Oc

Guingoilhet » Vocal Group

Free admission

Concierto de Navidad

Viernes 15 de diciembre a las 18h en la iglesia de Lunas

Canciones tradicionales en la langue d’Oc

Grupo vocal « Guingoilhet

Entrada gratuita

Konzert zu Weihnachten

Freitag, 15. Dezember um 18 Uhr in der Kirche von Lunas

Traditionelle Lieder in der Sprache von Oc

Vokalgruppe « Guingoilhet »

Freier Eintritt

