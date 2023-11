22ÈME MARCHÉ DE NOËL DE LUNAS Lunas, 3 décembre 2023, Lunas.

Lunas,Hérault

22ème marché de Noël de Lunas

le dimanche 3 décembre de 10h à 18 à la salle du peuple de Lunas

Artisanat d’ici et d’ailleurs.

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Lunas 34650 Hérault Occitanie



22nd Lunas Christmas Market

sunday December 3 from 10am to 6pm at the Salle du Peuple in Lunas

Crafts from near and far

xXII Mercado de Navidad de Lunas

domingo 3 de diciembre de 10:00 a 18:00 en la Salle du Peuple de Lunas

Artesanía de aquí y de otros lugares

22. Weihnachtsmarkt in Lunas

am Sonntag, den 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr in der Volkshalle von Lunas

Kunsthandwerk von hier und anderswo

Mise à jour le 2023-11-09 par OT DU GRAND ORB