PAUL VALÉRY ET LES PEINTRES, PAR MURIELLE DAMBREVILLE Lunas, 24 novembre 2023, Lunas.

Lunas,Hérault

Conférence Paul Valéry et les peintres, par Murielle Dambreville

Vendredi 24 novembre à 18h à la salle des fêtes de Lunas.

Libre participation.

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 . .

Lunas 34650 Hérault Occitanie



Conference on Paul Valéry and the painters, by Murielle Dambreville

Friday November 24 at 6pm at the Lunas village hall.

Free participation

Conferencia sobre Paul Valéry y los pintores, a cargo de Murielle Dambreville

Viernes 24 de noviembre a las 18.00 h en la sala de fiestas de Lunas.

Asistencia gratuita

Vortrag Paul Valéry und die Maler, von Murielle Dambreville

Freitag, den 24. November um 18 Uhr im Festsaal von Lunas.

Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU GRAND ORB