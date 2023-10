EXPO : ATELIER TERRE D’EXPRESSION « INFLUENCES JAPONAISES » Lunas, 1 octobre 2023, Lunas.

Lunas,Hérault

L’atelier Terre d’Expression s’expose au presbytère de Lunas sur le thème « influences japonaises »

entrée libre du 1er au 31 octobre

ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Renseignements au 04 67 23 76 67 ou sur lunas@tourisme-grandorb.fr.

2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-31 12:30:00. .

Lunas 34650 Hérault Occitanie



The Terre d’Expression workshop exhibits at the Lunas presbytery on the theme « Japanese influences »

free admission from October 1 to 31

open Tuesday to Saturday, 9am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm

Information on 04 67 23 76 67 or lunas@tourisme-grandorb.fr

El taller Terre d’Expression expone en el presbiterio de Lunas sobre el tema « Influencias japonesas »

entrada gratuita del 1 al 31 de octubre

abierto de martes a sábado, de 9.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 17.30 h

Información en el 04 67 23 76 67 o en lunas@tourisme-grandorb.fr

Das Atelier Terre d’Expression stellt sich im Pfarrhaus von Lunas unter dem Thema « japanische Einflüsse » aus

freier Eintritt vom 1. bis 31. Oktober

geöffnet von Dienstag bis Samstag von 9 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr

Informationen unter 04 67 23 76 67 oder lunas@tourisme-grandorb.fr

Mise à jour le 2023-10-10 par OT DU GRAND ORB