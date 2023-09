THIERRY RIOU EN CONCERT Lunas, 29 septembre 2023, Lunas.

Lunas,Hérault

Vendredi 29 septembre à 19h à la salle du peuple de Lunas.

Thierry Riou vous interprète son nouvel album » Au 5 de la rue Courtin »

Thierry Riou : Chant et Guitare

Marc Roger : Guitare

Jean Philippe Cazenove: Contrebasse

Entrée 10 €

Réservation Office de Tourisme : 04 67 23 76 67 – 06 81 37 72 87

www.thierry-riou.com.

2023-09-29 19:00:00 fin : 2023-09-29 . EUR.

Lunas 34650 Hérault Occitanie



Friday 29th September at 7pm at the Salle du peuple in Lunas.

Thierry Riou performs his new album « Au 5 de la rue Courtin »

Thierry Riou: Vocals and Guitar

Marc Roger: Guitar

Jean Philippe Cazenove: Double bass

Admission 10 ?

Tourist Office booking: 04 67 23 76 67 – 06 81 37 72 87

www.thierry-riou.com

Viernes 29 de septiembre a las 19.00 h en la Salle du peuple de Lunas.

Thierry Riou interpreta su nuevo álbum « Au 5 de la rue Courtin »

Thierry Riou: Voz y guitarra

Marc Roger: Guitarra

Jean Philippe Cazenove: Contrabajo

Entrada 10

Reservas en la Oficina de Turismo: 04 67 23 76 67 – 06 81 37 72 87

www.thierry-riou.com

Freitag, den 29. September um 19 Uhr in der Salle du peuple in Lunas.

Thierry Riou spielt Ihnen sein neues Album « Au 5 de la rue Courtin » vor

Thierry Riou: Gesang und Gitarre

Marc Roger: Gitarre

Jean Philippe Cazenove: Kontrabass

Eintritt 10 ?

Reservierung Office de Tourisme : 04 67 23 76 67 – 06 81 37 72 87

www.thierry-riou.com

Mise à jour le 2023-09-14 par OT DU GRAND ORB