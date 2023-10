MARCHÉ NOCTURNE Lunas, 6 septembre 2023, Lunas.

Lunas,Hérault

D’avril à décembre, rendez-vous tous les 1ers mercredi du mois de 18h à 22h sur la place de l’église de Lunas pour les marchés nocturnes de l’association Etc & Terra, en partenariat avec la mairie de Lunas.

Des saveurs à emporter ou à déguster sur place !

Pour parfaire le tout, une programmation musicale vous sera proposée par des groupes d’ici et d’ailleurs..

From April to December, every 1st Wednesday of the month from 6pm to 10pm, the Etc & Terra association, in partnership with Lunas town council, holds its night markets on the Place de l’Eglise in Lunas.

Tastes to take away or enjoy on the spot!

To top it all off, you’ll be treated to a musical program featuring groups from near and far.

De abril a diciembre, reúnase cada primer miércoles del mes, de 18:00 a 22:00 h, en la plaza de la iglesia de Lunas para asistir a los mercados nocturnos de la asociación Etc & Terra, en colaboración con el Ayuntamiento de Lunas.

¡Degustaciones para llevar o degustar in situ!

Como colofón, habrá un programa musical a cargo de grupos locales e internacionales.

Von April bis Dezember treffen Sie sich jeden 1. Mittwoch im Monat von 18 bis 22 Uhr auf dem Kirchplatz von Lunas zu den Nachtmärkten des Vereins Etc & Terra in Partnerschaft mit dem Rathaus von Lunas.

Köstlichkeiten zum Mitnehmen oder zum Verkosten vor Ort!

Um das Ganze abzurunden, wird Ihnen ein musikalisches Programm mit Gruppen von hier und anderswo geboten.

