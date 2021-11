LUNARIO Théâtre Dunois, 31 mars 2022, Paris.

LUNARIO

du jeudi 31 mars 2022 au vendredi 1 avril 2022 à Théâtre Dunois

Auteur majeur de la littérature argentine du début du XXe siècle et figure de proue du modernisme, Leopoldo Lugones écrit en 1909 Lunario sentimental. Le recueil aborde la thématique de la lune au travers des formes littéraires très diverses, allant du poème en vers libre au théâtre en passant par la prose poétique et le conte. Le livre se termine par une pantomime intitulée « Le Pierrot Noir ». Dans le prologue, Lugones affirme que l’art poétique nous éloigne du lieu commun, qui appauvrit le sens. Il y trace aussi des nombreux parallèles entre la poésie et la musique. Il nous confie enfin que ce livre est une vengeance poétique, « le fruit excellent qui nait de la force obscure de la lutte, au même titre que la souffrance se déverse dans le cristal pur des larmes. » L’ensemble ALMAVIVA passe commande au compositrices, Graciane Finzi, et Violeta Cruz, ainsi qu’au compositeur Ezequiel Spucches, pour mettre en musique des extraits de l’œuvre de Lugones. Trois pays, la France, l’Argentine et la Colombie, trois univers musicaux mais une même formation instrumentale (proche de celle appelé « formation Pierrot » en référence à l’instrumentation novatrice du Pierrot lunaire de Schönberg) permettra de traduire la diversité de formes et l’unité thématique, éléments qui constituent l’essence même de Lunario sentimental. L’utilisation de la langue espagnole originale sur titrée permettra au public d’entendre la musicalité de l’écriture de Lugones, donnant tout son sens à l’affirmation de l’écrivain argentin « le vers est musique ».

8 EUR à 16 EUR

Depuis la nuit des temps, la Lune fascine, inspire, effraie et interroge. Son influence sur les éléments et sur le vivant est une source inépuisable qui alimente mythes, rêves et créations artistiques

Théâtre Dunois 7 rue Louise weiss Paris Paris 13e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T20:00:00;2022-04-01T14:30:00 2022-04-01T15:30:00;2022-04-01T19:00:00 2022-04-01T20:00:00