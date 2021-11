LUNARIO / PIERROT LUNAIRE Théâtre Dunois, 2 avril 2022, Paris.

le samedi 2 avril 2022 à Théâtre Dunois

Entre songe et rituels, la mise en scène épurée d’Alexia Guiomar nous interroge : qui parle, qui voit, qui convoque ? Une traversée de nuit, portée par ce premier vers du Pierrot lunaire d’Albert Giraud: « Je rêve un théâtre de chambre »… Un plateau divisé en deux espaces par un tulle, faux miroir qui permettra des jeux de transparence, d’apparition/disparition ou deviendra une surface de projection, ainsi que des éléments simples de décor constitueront l’espace de jeu qui évolue et se transforme subtilement pour accompagner la dramaturgie de ces deux programmes. Le ténor Fabien Hyon prête sa voix au Pierrot de Schönberg et aux œuvres nouvelles de G. Finzi, V. Cruz et E. Spucches, tissant ainsi un fil rouge qui relie ces pièces écrites à un siècle d’intervalle mais dont la thématique, universelle, trouve un écho dans toutes les cultures.

Depuis la nuit des temps, la Lune fascine, inspire, effraie et interroge. Son influence sur les éléments et sur le vivant est une source inépuisable qui alimente mythes, rêves et créations artistiques

