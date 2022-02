Luna Silva & The Wonders Le 360 Paris Music Factory, 9 février 2022, Paris.

FOLK Après un premier album intime, à certaines tonalités sombres et froides évoquant une ambiance de bleu, ce deuxième album fait figure d’œuvre contrastée en offrant une vision plus vivante et joyeuse. Des tons chauds, rouges, jaunes, orangés s’offrent à l’esprit du public pour le plonger dans une atmosphère ensoleillée, gaie, conviviale, tout en « wonders » ce prochain album évoquera le flux de la vie dans son entièreté : l’inspiration et l’expiration liées. Il nous englobera de ce mouvement et de cette sensation de vie. Ce geste subtil entre ce qui sort, comme un soulagement, une détente, et ce qui rentre via le souffle, comme un vent nouveau et juste en nous. Cet album, en partie inspiré par le thème de l’eau, nous plongera dans un bain de sons. Sans distinction entre ce qui est contenant ou contenu, faire corps et harmonie avec le dedans et le dehors. Un point de départ important a été d’écrire dans les 3 langues de Luna. L’anglais par sa maman, la langue des émotions, les mots simples qui permettent de mettre à plat l’indicible, la profondeur. L’espagnol par son papa, la langue du spirituel, de la hauteur. Le français, le pays où elle est née. La langue qui contient à la fois la poésie et le politique, une forme « d’action imagée » qui pousse des thématiques très concrètes de notre société. DISTRIBUTION SILVA Luna · Chant, Mandole, Cavaquinho, Ukulele NEHARI Anissa · Chœur, Percussion, Guitare BARCELONA Maxime · Chœur, Guitare acoustique, Tres BERTRAND Yann-Lou · Chœur, Contrebasse

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



