LUNA SILVA AND THE WONDERS LE VIRTUOZ CLUB VILLENEUVE LA GARENNE Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Villeneuve-la-Garenne

LUNA SILVA AND THE WONDERS LE VIRTUOZ CLUB, 24 mars 2023, VILLENEUVE LA GARENNE. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30. Tarif : 15.0 à 15.0 euros. MAIRIE DE VILLENEUVE LA GARENNE présente ce concert Luna est sa musique. Des racines aux ramifications multiples proposées comme une évidence. C'est une musique métissée : anglais, français et espagnol qui porte ses émotions, sa quête de spiritualité ou ses revendications sociales.Ses compositions sont nourries de ses voyages. Elle les place dans une intonation vocale ou dans un groove. Ce qui la porte, c'est raconter des histoires, faire danser autant que faire pleurer, ouvrir le cœur autant que l'inviter à s'écouter.

