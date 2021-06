Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Luna Park Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Luna Park Pauillac, 9 juin 2021-9 juin 2021, Pauillac. Luna Park 2021-06-09 – 2021-06-09

Pauillac Gironde Le Luna Park s’installe sur les quais de Pauillac.

Véritable parc d’attractions en plein air, venez profiter des manèges et des divers jeux ! Le Luna Park s’installe sur les quais de Pauillac.

Véritable parc d’attractions en plein air, venez profiter des manèges et des divers jeux ! Le Luna Park s’installe sur les quais de Pauillac.

Véritable parc d’attractions en plein air, venez profiter des manèges et des divers jeux ! Le Luna Park s’installe sur les quais de Pauillac.

Véritable parc d’attractions en plein air, venez profiter des manèges et des divers jeux ! © Fabrice Fatin

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Pauillac Adresse Ville Pauillac lieuville 45.19958#-0.74621