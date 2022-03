Luna Park Genève Plainpalais Plaine de Plainpalais Genève Catégorie d’évènement: Genève

du samedi 2 avril au dimanche 24 avril à Plaine de Plainpalais

Le luna Park se déroule chaque année sur la plaine de plainpalais au centre ville de Genève , plus de 80 manèges et stand vous attendent avec plaisir!

De 3 a 5 .-

Le luna Park se déroule chaque année sur la plaine de plainpalais au centre ville de Genève , plus de 80 manèges et stand vous attendent avec plaisir!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T22:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T22:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T22:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T22:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T22:00:00;2022-04-10T14:00:00 2022-04-10T22:00:00;2022-04-11T14:00:00 2022-04-11T22:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T22:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T22:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T22:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T22:00:00;2022-04-16T14:00:00 2022-04-16T22:00:00;2022-04-17T14:00:00 2022-04-17T22:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T22:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T22:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T22:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T22:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T22:00:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T22:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T17:30:00;2022-04-24T17:30:00 2022-04-24T20:00:00

