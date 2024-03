LUN19h Jean-François Pauvros / Barbara Dang / Peter Orins La Malterie Lille, lundi 18 mars 2024.

En 1975, le duo de Jean-François Pauvros avec Gaby Bizien était peut-être le premier disque d’improvisation libre publié en France. Depuis ces débuts fondateurs à Lille, le guitariste n’a cessé de marquer son originalité lors de rencontres artistiques les plus diverses : on compte parmi ses collaborateurs Jacques Berrocal, Arto Lindsay, Ted Milton, Evan Parker ou encore Rico Rodriguez. Il a également composé pour la danse et le cinéma.

Jean-François Pauvros revient le 18 mars 2024 à la malterie, où on l’a déjà vu par le passé avec Marteau Rouge aux côtés de Jean-Marc Foussat et Makoto Sato, ainsi qu’en duo avec Makoto Kawabata ou avec Charles Pennequin. Il sera cette fois accompagné de Barbara Dang aux claviers et Peter Orins à la batterie, deux membres de Muzzix qu’on ne présente plus !

Jean-François Pauvros (guitare), Barbara Dang (piano), Peter Orins (batterie)

Tous les lundis à 19h, les musicien.nes du collectif laissent libre cours à leur imagination pour proposer au public une expérience sonore aventureuse. Concerts, rencontres en grandes formations, expérimentations, répétitions publiques, projets éphémères, jam sessions… il y en a pour tous les goûts !

