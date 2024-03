LUN19h – Charles / Normand / Pruvost / Dang + Éric Normand & Xavier Charles La Malterie Lille, lundi 8 avril 2024.

LUN19h – Charles / Normand / Pruvost / Dang + Éric Normand & Xavier Charles LUN19h – Charles / Normand / Pruvost / Dang + Éric Normand & Xavier Charles Lundi 8 avril, 19h00 La Malterie Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T19:00:00+02:00 – 2024-04-08T19:01:00+02:00

Fin : 2024-04-08T19:00:00+02:00 – 2024-04-08T19:01:00+02:00

Balises de Xavier Charles et Éric Normand

Balises est la rencontre, au large, de deux musiciens qui ont pris le parti-pris de l’improvisation : le français Xavier Charles, clarinettiste aux milles recherches sonores, partenaire de son des plus grands improvisateurs, et Éric Normand, bassiste jazz punk du Québec et et agitateur bruitiste. Le résultat est une musique qui se veut libre, apaisée, mélangée, permissive et gratifiante. Une musique qui n’a rien à prouver.

Xavier Charles n’a plus besoin de présentation. Sa participation au groupe Dans les Arbres, ses collaborations avec John Butcher, Axel Dorner, le groupe punk The EX ou le duo de clarinettes virtuose avec Jacques Di Donato en font un incontournable de la scène des musiques nouvelles en Europe. En plus de diriger le label Tour de Bras et l’orchestre GGRIL, Normand multiplie, quand à lui les collaborations improvisées avec Jim Denley, Franz Hautzinger, Philippe Lauzier et tant d’autres.

Xavier Charles (clarinette), Éric Normand (basse)

Charles / Normand / Pruvost / Dang

Rencontre inédite du duo Xavier Charles / Éric Normand avec Barbara Dang et Maryline Pruvost

Xavier Charles (clarinette), Éric Normand (basse), Barbara Dang (piano), Maryline Pruvost (voix)

Informations pratiques

Tarif : gratuit

La malterie : 250 bis bd Victor Hugo à Lille (59) | M° Porte des Postes ou Wazemmes

Ouverture des portes : 19h | Début du concert : 19h30

Renseignements et réservations : resa@muzzix.info / 09 50 91 01 72

La Malterie 250 bis boulevard Victor Hugo, 59000 Lille Lille 59024 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://muzzix.info/LUN19h-Charles-Normand-Pruvost-Dang-Eric-Normand-Xavier-Charles »}] [{« link »: « mailto:resa@muzzix.info »}]