L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente LUMIO A FILETTA, ABDULLAH MINIAWY & PETER CORSERLa 32e édition des « Rencontres de chants polyphoniques » de Calvi a vu naître, entre l’un des plus grands groupes de création polyphonique, le groupe corse A Filetta, et le chanteur hypnotique Abdullah Miniawy accompagné par Peter Corser au saxophone, une rencontre qui fera certainement date.Une incroyable alchimie entre des artistes dont le parcours révèle la curiosité et la volonté de donner à leur musique, toutes les couleurs du partage ! Une étrange osmose faite de voix qui semblent venues du fond des âges pour tisser à ce carrefour qu’est la Méditerranée éternelle de nouveaux rêves, de nouvelles sonorités tout en se faisant l’écho d’antiques civilisations issues de l’Orient profond. Des souffles et des timbres qui semblent s’être entendus et mêlés par-delà montagnes et déserts, depuis des temps immémoriaux…De ce moment qui vibre encore dans les cœurs, est née l’envie d’aller plus loin pour faire émerger un métissage nouveau fait d’abandons tout autant que de conquêtes ; un chant nouveau, viscéral et généreux où chacun existe parce que tous embrassent et approuvent.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

