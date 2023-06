State of the Map France 2023 Luminy Marseille, 9 juin 2023, Marseille.

State of the Map France 2023 9 – 11 juin Luminy

Après Lyon (2013), Paris (2014), Brest (2015), Clermont-Ferrand (2016), Avignon (2017), Bordeaux (2018), Montpellier (2019) et Nantes (2022) c’est au tour de Marseille d’accueillir les 9èmes Rencontres Nationales OpenStreetMap : le State Of The Map France (SotM-fr).

Les 9-10-11 juin 2023, durant 3 jours, contributeurs, utilisateurs, représentants de collectivités et d’entreprises gravitant autour du Web et de l’information géographique, chercheurs, mais aussi personnes curieuses de découvrir cette « carte libre du monde » que représente OSM, se retrouveront pour partager leurs expériences, se tenir informé, se former, découvrir l’écosystème et les multiples applications – existantes ou à imaginer – autour d’OpenStreetMap.

Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-09T09:00:00+02:00 – 2023-06-09T17:30:00+02:00

2023-06-11T09:30:00+02:00 – 2023-06-11T16:00:00+02:00

