Projection « Les Joueuses #paslàpourdanser » + foot en salle de cinéma Luminor Hôtel de ville Paris, 28 juin 2023, Paris.

Projection « Les Joueuses #paslàpourdanser » + foot en salle de cinéma Mercredi 28 juin, 15h30 Luminor Hôtel de ville Séance gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Film sur le FOOT FÉMININ

Les Joueuses #paslàpourdanser

de Stéphanie Gillard

France, 2020, 1h30, documentaire

L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des années comme une des meilleures équipes de football au monde. Ce film plonge pour la première fois au coeur du quotidien de ces joueuses d’exception.

+ rencontre et partie de foot dans le salon VIP

Luminor Hôtel de ville 20 rue du Temple 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T15:30:00+02:00 – 2023-06-28T17:30:00+02:00

© 2020 Les Grands Espaces. Tous droits réservés