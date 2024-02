LUMINISCENCE MUSIQUE LIVE MUSIQUE LIVE CHOEUR & ORCHESTRE EGLISE SAINT EUSTACHE Paris, vendredi 22 mars 2024.

LUMINISCENCE Spectacle exceptionnel avec MUSIQUE LIVE CHOEUR & ORCHESTRELes 8, 9, 15, 16 et 22 Mars 2024.Nous vous recommandons d’arriver 45 minutes avant l’heure indiquée sur votre billet pour profiter du théâtre immersif.Après avoir accueilli plus de 90,000 spectateurs dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux en seulement trois mois. LUMINISCENCE s’installe dans la monumentale église Saint-Eustache ! Vivez une expérience sensorielle, qui allie la magie d’un vidéo mapping à 360 degrés, d’une musique orchestrale spatialisée en 3D et d’un jeu de lumières immersif dans un des plus beaux monuments de Paris. Les projections magnifient l’église Saint-Eustache, révélant avec finesse chaque détail architectural, depuis sa base imposante jusqu’au sommet de ses voûtes s’élevant à plus de 30 mètres. Ancrée depuis le XVIème siècle dans le ventre de Paris, au cœur du quartier historique des Halles, cette merveille architecturale rivalise avec Notre-Dame de Paris et ses dimensions hors norme. Son architecture insolite fruit d’une fusion entre gothique et Renaissance, s’offre à vous dans toute sa splendeur, témoignant de quatre siècles d’histoire et d’innovation. Chaque image projetée est une porte ouverte sur le passé, un hommage lumineux à l’art et à l’histoire, éveillant les sens à la grandeur d’une époque révolue.Spectacle exceptionnel : Musique Live avec Orchestre ChoeurInclut parcours immersif dans le déambulatoire à la découverte des 16 chapelles illuminées et de leurs trésors artistiques spectacle assis dans la nef avec musique live : 24 choristes 13 instrumentistes (Quatuor à cordes, quintette de cuivres, harpe, orgue, percussions)•Catégorie A : au fond de la nef pour une perspective visuelle panoramique.•Catégorie B : au milieu de la nef•Catégorie C : devant le choeur (sans perspective sur la nef) Ce qui vous attend :Une Expérience Immersive : Plongez au cœur d’une expérience sonore et visuelle époustouflante dans l’enceinte de l’église Saint-Eustache, un joyau architectural au cœur des Halles de Paris. Voyage à travers le Temps : Remontez les pages de l’histoire avec un spectacle en quatre actes, dévoilant les mystères et les légendes sacrés de ce monument historique. Technologie Avant-Gardiste : Laissez-vous émerveiller par un dispositif de vidéo mapping, d’illuminations et de sonorisation 3D à la pointe de l’innovation.Redécouverte Patrimoniale : Profitez d’une occasion unique pour (re)découvrir l’église Saint-Eustache, un trésor du patrimoine parisien, comme vous ne l’avez jamais vue auparavant. Un Moment Enchanté : Partagez une expérience magique et mémorable entre amis ou en famille, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de l’art, de l’histoire et de la technologie.Durée : 50 minutes parcours immersif libre à travers les chapelles illuminées (10 minutes) spectacle assis dans la nef (40 minutes).

Tarif : 24.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 22:30

EGLISE SAINT EUSTACHE RUE DU JOUR 75001 Paris 75