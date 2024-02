LUMINISCENCE MUSIQUE ELECTRO LUMINISCENCE : MUSIQUE ELECTRO ORCHESTRA EGLISE SAINT EUSTACHE Paris, mercredi 6 mars 2024.

LUMINISCENCE Spectacle avec MUSIQUE ELECTRO ORCHESTRALEA partir du 16/02/2024. Nous vous recommandons d’arriver 45 minutes avant l’heure indiquée sur votre billet pour profiter du théâtre immersif.Après avoir accueilli plus de 90,000 spectateurs dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux en seulement trois mois. LUMINISCENCE s’installe dans la monumentale église Saint-Eustache ! Vivez une expérience sensorielle, qui allie la magie d’un vidéo mapping à 360 degrés, d’une musique orchestrale spatialisée en 3D et d’un jeu de lumières immersif dans un des plus beaux monuments de Paris. Les projections magnifient l’église Saint-Eustache, révélant avec finesse chaque détail architectural, depuis sa base imposante jusqu’au sommet de ses voûtes s’élevant à plus de 30 mètres. Ancrée depuis le XVIème siècle dans le ventre de Paris, au cœur du quartier historique des Halles, cette merveille architecturale rivalise avec Notre-Dame de Paris et ses dimensions hors norme. Son architecture insolite fruit d’une fusion entre gothique et Renaissance, s’offre à vous dans toute sa splendeur, témoignant de quatre siècles d’histoire et d’innovation. Chaque image projetée est une porte ouverte sur le passé, un hommage lumineux à l’art et à l’histoire, éveillant les sens à la grandeur d’une époque révolue.Spectacle standard : Musique Electro Orchestrale (spatialisation 3D)Inclut parcours immersif dans le déambulatoire à la découverte des 16 chapelles illuminées spectacle assis dans la nef avec musique électronique orchestrale enregistrée et spatialisée 3D.•Catégorie A : au fond de la nef pour une perspective visuelle panoramique.•Catégorie B : au milieu de la nef•Catégorie C : devant le choeur (sans perspective sur la nef) Ce qui vous attend :Une Expérience Immersive : Plongez au cœur d’une expérience sonore et visuelle époustouflante dans l’enceinte de l’église Saint-Eustache, un joyau architectural au cœur des Halles de Paris. Voyage à travers le Temps : Remontez les pages de l’histoire avec un spectacle en quatre actes, dévoilant les mystères et les légendes sacrés de ce monument historique. Technologie Avant-Gardiste : Laissez-vous émerveiller par un dispositif de vidéo mapping, d’illuminations et de sonorisation 3D à la pointe de l’innovation.Redécouverte Patrimoniale : Profitez d’une occasion unique pour (re)découvrir l’église Saint-Eustache, un trésor du patrimoine parisien, comme vous ne l’avez jamais vue auparavant. Un Moment Enchanté : Partagez une expérience magique et mémorable entre amis ou en famille, un rendez-vous incontournable pour les amoureux de l’art, de l’histoire et de la technologie.Durée : 50 minutes parcours immersif libre à travers les chapelles illuminées (10 minutes) spectacle assis dans la nef (40 minutes).

Tarif : 14.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-06 à 19:30

EGLISE SAINT EUSTACHE RUE DU JOUR 75001 Paris 75