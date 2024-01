LUMINISCENCE à l’église Saint-Eustache : Plongez dans la légende de ce monument sacré au cœur des Halles de Paris Eglise Saint-Eustache Paris, vendredi 16 février 2024.

Du vendredi 16 février 2024 au samedi 25 mai 2024 :

vendredi, samedi

de 21h20 à 22h20

vendredi, samedi

de 19h50 à 19h50

mercredi, jeudi

de 21h00 à 22h00

mercredi, jeudi

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

DE 18€ à 37€

Après une première étape dans la Cathédrale Saint-André de Bordeaux, couronnée de succès avec déjà plus de 80 000 spectateurs, l’expérience immersive LUMINISCENCE s’installe bientôt au cœur de la capitale dans l’église Saint-Eustache à partir du 16 février 2024.

A l’occasion du 800e anniversaire de la paroisse, plongez dans une expérience multisensorielle unique en redécouvrant l’une des églises les plus iconiques de Paris !

Voulue par François Ier comme l’équivalent de Notre-Dame sur

la rive droite, la construction de l’église Saint-Eustache s’étale sur

plus de cent ans, avant de connaître des remaniements au fil des siècles par

Jean Hardouin-Mansart de Jouy, Victor Baltard, …

L’église Saint-Eustache était fréquentée à la fois par le

peuple des Halles et par des personnalités clés de l’histoire de

France. Molière et Richelieu y ont été baptisés, Louis XIV y a fait sa

première communion, Sully et Lully s’y sont mariés, tandis qu’on y organisera

les funérailles de la mère de Mozart, de La Fontaine et que Colbert y

repose encore.

Les projections vidéo à 360 degrés subliment les qualités

architecturales et les vitraux de Saint-Eustache, depuis son emprise

majestueuse au sol jusqu’à l’élancement de ses voûtes à plus de 30 mètres

de hauteur. LUMINISCENCE révèle la richesse du patrimoine bâti de l’édifice

entre gothique flamboyant et style Renaissance. La bande sonore,

spatialisée en 3D, guide le public à travers l’acoustique exceptionnelle

de l’église, ajoutant une dimension musicale unique à l’expérience.

PLONGEZ DANS LE SECRET DE L’ÉGLISE SAINT-EUSTACHE

La représentation, d’une quarantaine de

minutes, s’articule autour de trois temps forts :

Architecture et construction : À travers le prisme des

grands bâtisseurs, depuis l’esquisse des premières ébauches

architecturales jusqu’à l’installation minutieuse des vitraux, ce

volet révèle les secrets du processus de construction. Les grandes

célébrations ayant rythmé l’histoire de l’église viennent compléter cette

séquence.

Vitraux et jeux de lumière : En se fracturant à travers

les vitraux, les faisceaux de lumière du soleil transforment

continuellement la perception de l’édifice, dans un ballet

lumineux majestueux qui évolue de l’aube au crépuscule.

Acoustique et musique à travers les âges : En traversant les

époques, à travers diverses ères musicales, depuis les mélodies médiévales

aux compositions baroques, cette partie du spectacle apporte une

profondeur spirituelle à l’expérience, amplifiée par l’acoustique

exceptionnelle du lieu.

CONCERTS PHILHARMONIQUES AU COEUR DE L’EGLISE

Plusieurs soirées exceptionnelles sont proposées, durant

lesquelles la bande sonore électronique sera enrichie par la présence d’un

ensemble de musiciens et de choristes pour une performance live en

synchronisation avec les projections videos à 360 degrés.

Les chefs-d’orchestre Alexis Duffaure et Bertrand Causse

dirigeront les chanteurs de Saint-Eustache et un ensemble de musiciens incluant

orgue, harpe, quintette de cuivre, quatuor à cordes et percussions. Ils se

produiront dans le chœur de l’église et interpréteront un répertoire de

musiques classiques et contemporaines pour sublimer les projections lumineuses,

avec des œuvres de G. Holst, G. Haendel, G.Fauré, C. Gounod, A. Dvorak ou

encore L. Vierne.

LUMINISCENCE s’appuie sur une technologie de pointe et un

savoir-faire en modélisation 3D qui documente méticuleusement chaque élément

architectural. Ce degré de précision permet aux projections vidéo 360 degrés de

se déposer au centimètre près sur tous les détails de la nef, du dôme, des

colonnes, des coursives, du choeur ou encore des transepts.

La bande sonore, pour sa part, a été entièrement spatialisée

en 3D pour déplacer chaque harmonie dans l’espace, en totale synchronie avec

les visuels projetés. Ainsi, le public aura l’illusion que le son se déplace

tout autour de lui, interagissant avec l’acoustique unique de la cathédrale,

conçue précisément pour cela à l’époque.

Luminiscence