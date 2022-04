Lumineux Gospel Eglise St Martin

Lumineux Gospel Eglise St Martin, 21 mai 2022, . Lumineux Gospel

Eglise St Martin, le samedi 21 mai à 02:00

Pour illuminer notre soirée, Sophie Gouby et son ensemble vocal feront résonner les murs de notre église avec leurs éclatants chants Gospel. Entrée libre pour ce concert qui aura lieu à l’église St Martin de Beuvron-en-Auge. A l’issue du concert, un verre de l’amitié sera offert par la mairie, sur la place du village au milieu des maisons à pans de bois du coeur de bourg.

Gratuit pour tous

Pour illuminer notre soirée, Sophie Gouby et son ensemble vocal feront résonner les murs de notre église avec leurs éclatants chants Gospel. Entrée libre pour ce concert qui aura lieu à l’église… Eglise St Martin 14070,BEUVRON-EN-AUGE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T02:00:00 2022-05-21T23:00:00

Détails Autres Lieu Eglise St Martin Adresse 14070,BEUVRON-EN-AUGE lieuville Eglise St Martin

Eglise St Martin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//