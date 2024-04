Lumin’essence, spectacle de feu et lumières leds terrain communal Pierrefitte-es-bois, samedi 3 août 2024.

Le Département du Loiret propose sa saison culturelle « En scène ». Où que vous soyez, trouvez facilement les spectacles qui s’offrent à vous. A Pierrefitte-ès-Bois, le samedi 3 août à 21h15, un spectacle de feu et de lumières leds se déroulera avec la Compagnie AXE CIRQUE. Il s’agit d’un duo de flammes et de femmes ! Ce spectacle vous emportera dans un univers mystérieux et envoûtant. Les deux artistes dompteront cet élément magique au cours d’une chorégraphie ardente tout en grâce et synchronisation. Spectacle gratuit.

terrain communal Route de Santranges, Pierrefitte-es-bois Pierrefitte-es-bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 47 09 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie.pierrefitteesbois@wanadoo.fr »}]

