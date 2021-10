Lille médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille, Nord Lumilille médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Lumilille médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin, 2 décembre 2021, Lille. Lumilille

du jeudi 2 décembre au vendredi 28 janvier 2022 à médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin

Lumilille est un projet artistique né de la rencontre entre les patients du CMP Franco Basaglia et du photographe Ninjaroux. L’exposition présente des photographies du quartier Saint Maurice Pellevoisin mis en lumière grâce au light painting. Le light painting (littéralement « peinture de lumière ») est une technique de prise de vue photographique qui consiste à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement sombre et en y déplaçant une source de lumière ou en bougeant l’appareil photo. Des oeuvres qui offrent un nouveau regard sur le quartier.

entrée libre

exposition médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du faubourg de Roubaix Lille Lille Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T15:00:00 2021-12-02T17:00:00;2021-12-03T15:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-06T15:00:00 2021-12-06T17:00:00;2021-12-07T15:00:00 2021-12-07T17:00:00;2021-12-08T15:00:00 2021-12-08T17:00:00;2021-12-09T15:00:00 2021-12-09T17:00:00;2021-12-10T15:00:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-13T15:00:00 2021-12-13T17:00:00;2021-12-14T15:00:00 2021-12-14T17:00:00;2021-12-15T15:00:00 2021-12-15T17:00:00;2021-12-16T15:00:00 2021-12-16T17:00:00;2021-12-17T15:00:00 2021-12-17T17:00:00;2021-12-20T15:00:00 2021-12-20T17:00:00;2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T17:00:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T17:00:00;2021-12-24T15:00:00 2021-12-24T17:00:00;2021-12-27T15:00:00 2021-12-27T17:00:00;2021-12-28T15:00:00 2021-12-28T17:00:00;2021-12-29T15:00:00 2021-12-29T17:00:00;2021-12-30T15:00:00 2021-12-30T17:00:00;2021-12-31T15:00:00 2021-12-31T17:00:00;2022-01-03T15:00:00 2022-01-03T17:00:00;2022-01-04T15:00:00 2022-01-04T17:00:00;2022-01-05T15:00:00 2022-01-05T17:00:00;2022-01-06T15:00:00 2022-01-06T17:00:00;2022-01-07T15:00:00 2022-01-07T17:00:00;2022-01-10T15:00:00 2022-01-10T17:00:00;2022-01-11T15:00:00 2022-01-11T17:00:00;2022-01-12T15:00:00 2022-01-12T17:00:00;2022-01-13T15:00:00 2022-01-13T17:00:00;2022-01-14T15:00:00 2022-01-14T17:00:00;2022-01-17T15:00:00 2022-01-17T17:00:00;2022-01-18T15:00:00 2022-01-18T17:00:00;2022-01-19T15:00:00 2022-01-19T17:00:00;2022-01-20T15:00:00 2022-01-20T17:00:00;2022-01-21T15:00:00 2022-01-21T17:00:00;2022-01-24T15:00:00 2022-01-24T17:00:00;2022-01-25T15:00:00 2022-01-25T17:00:00;2022-01-26T15:00:00 2022-01-26T17:00:00;2022-01-27T15:00:00 2022-01-27T17:00:00;2022-01-28T15:00:00 2022-01-28T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Adresse 205 bis rue du faubourg de Roubaix Lille Ville Lille lieuville médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin Lille