Lumières ! Une promenade artistique Parc de la Villette, 15 décembre 2022, Paris.

Du jeudi 15 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023 :

de 17h00 à 23h00

. gratuit

Pour sa seconde édition, l’événement « Lumières ! » invite des artistes français et internationaux à investir le parc de la Villette pour faire (re)découvrir aux petits et aux grands l’un des plus vastes espaces verts parisiens. Plusieurs installations grandioses vont enchanter le parc de la Villette, pour une expérience immersive, gratuite et féérique.

Dans ce lieu sans équivalent, plusieurs œuvres lumineuses – dont certaines créées pour la Villette – et des installations ludiques dessinent un parcours nocturne placé sous le signe de l’émerveillement. En déambulant d’œuvre en œuvre, les promeneurs découvrent des univers artistiques qui mêlent illusion visuelle, installation hypnotique, œuvre immersive et expérience interactive. Imaginé pour les curieux comme pour les amateurs d’art contemporain, ce parcours gratuit promet une joyeuse fin d’année à la Villette. « Lumières ! » témoigne également de l’engagement militant de la Villette qui associe cette année Ludik Energie à l’événement afin de partager avec le public de nouvelles manières de produire de l’électricité.

Parce qu’il est important de prouver que la sobriété peut être joyeuse, la Villette affirme son souhait de continuer à produire un art accessible et enchanteur dans un contexte de crise climatique, énergétique et de difficultés économiques. Composé d’installations utilisant des éclairages LED, des lasers à basse consommation et des matériaux écocompatibles, « Lumières ! » s’inscrit dans une démarche éco-responsable et a été conçu dans le respect des consignes nationales de sobriété énergétique. Cet événement témoigne à nouveau du positionnement de la Villette sur les questions d’écologie depuis plus de 20 ans (préservation de la biodiversité en milieu urbain avec la création de ses Jardins Passagers en 2001, rénovation thermique de son bâti historique, amélioration du traitement de ses déchets en valorisant notamment les déchets organiques).

Parade des Lanternes

Sam 10.12.2022 • 17h • Durée 1h • Gratuit • Départ devant Little Villette

Little Villette célèbre l’entrée dans l’hiver par une grande fête de lanternes qui vient illuminer le parc, lors d’une déambulation poétique et musicale.

À la tombée de la nuit, lanternes à la main, les noctambules illuminent le parc le temps d’une marche poétique et musicale. Le public est invité à suivre cette déambulation et à découvrir le parc à la lueur des bougies. Les lanternes sont fabriquées en amont lors d’ateliers avec des écoles et des groupes du champ social.

Déambulation menée par les artistes du Théâtre Les Poussières

Pas de distribution ni de vente de lanternes sur place.

Parc de la Villette 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

