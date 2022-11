Lumières, une exposition du Centre Pompidou Tournon-Saint-Martin Tournon-Saint-Martin Catégories d’évènement: Indre

Tournon-Saint-Martin

Lumières, une exposition du Centre Pompidou Tournon-Saint-Martin, 1 décembre 2022, Tournon-Saint-Martin. Lumières, une exposition du Centre Pompidou

Place du Champ de Foire Tournon-Saint-Martin Indre

2022-12-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-01 18:30:00 18:30:00 Tournon-Saint-Martin

Indre Tournon-Saint-Martin Le centre national d’art et de culture Georges-Pompidou vient à vous !!

C’est le principe de MuMo, le Musée Mobile : l’art contemporain vient à votre rencontre !

Une initiative qui souhaite rapprocher les enfants comme les adultes du monde de la création.

Ce camion itinérant, composé d’un espace d’exposition et d’une scène pour les spectacles vivants, s’installe à Tournon Saint Martin.

Après des créneaux réservés aux scolaires, il sera ouvert à tous le jeudi 1er décembre à 17h pour découvrir les créations des ateliers et l’exposition.

L’occasion de découvrir films, vidéos, peintures et bien d’autres surprises ! L’art contemporain vient à votre rencontre !

Dans un joli camion découvrez juste à côté de chez vous le Centre Pompidou ! +33 2 54 28 33 60 ©MuMo

Tournon-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Tournon-Saint-Martin Autres Lieu Tournon-Saint-Martin Adresse Place du Champ de Foire Tournon-Saint-Martin Indre Ville Tournon-Saint-Martin lieuville Tournon-Saint-Martin Departement Indre

Tournon-Saint-Martin Tournon-Saint-Martin Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournon-saint-martin/

Lumières, une exposition du Centre Pompidou Tournon-Saint-Martin 2022-12-01 was last modified: by Lumières, une exposition du Centre Pompidou Tournon-Saint-Martin Tournon-Saint-Martin 1 décembre 2022 Indre Place du champ de foire Tournon-Saint-Martin Indre Tournon-Saint-Martin

Tournon-Saint-Martin Indre