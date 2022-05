Lumières ! Théâtre Les Salins Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Théâtre Les Salins, le samedi 14 mai

Ellie James, jeune musicienne-chanteuse rennaise signe ici sa première création solo. Son univers musical lie chanson pop et musique répétitive pour accompagner quatre courts métrages d’animation autour du thème de la lumière.

5€

À voir en famille ds 3 ans Théâtre Les Salins 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

