Rue Prévost Paradol, le vendredi 17 décembre à 17:00

« Lumières sur Paradol » ———————- ### revient cette année vendredi 17 décembre, de 17h à 20h, le soir du début des vacances scolaires de Noël. Notre fête de fin d’année célèbrera de nouveau la lumière avec des animations lumineuses, des mots de lumière, des barbok de Schamalows, du Kinderpunch, des ballades de photophores, des « Flashs in the night », des photos avec le Père Noël, et le SUPER KIDSHOW son et lumière ! Et en guest star : la Fée électricité bien sûr ! Dress code : doudoune de lumière !

ENTREE LIBRE

Fête de quartier rue Paradol, dédiée à la lumière, organisée par le Collectif Paradol, associations et habitant-e-s. Spectacle Son et Lumière + Animations lumineuses pour petit-e-s et grand-e-s !

Rue Prévost Paradol Paris Quartier de Plaisance



2021-12-17T17:00:00 2021-12-17T20:00:00