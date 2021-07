Montmorency Jardins de l'Observance Montmorency, Val-d'Oise Lumières sur les remparts de Montmorency Jardins de l’Observance Montmorency Catégories d’évènement: Montmorency

Découvrez les élégants vestiges des remparts de Montmorency. Conservés et aménagés au sein des Jardins de l’Observance, autrefois, ces derniers protégeaient le bourg des attaques armées. Aujourd’hui, ils offrent un magnifique panorama sur la Collégiale Saint-Martin et Paris. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ils bénéficieront d’une mise en lumière artistique.

Participation libre, renseignement à culturel@ville-montmorency.fr

