Percy-en-Normandie

Lumières sur le Téléthon Percy-en-Normandie, 3 décembre 2021, Percy-en-Normandie. Lumières sur le Téléthon Percy-en-Normandie

2021-12-03 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-12

Percy-en-Normandie Manche Animations en faveur du Téléthon à Percy-en-Normandie. Au programme :

– Vendredi 3 décembre : repas couscous sur place ou à emporter. Salle des fêtes de Percy à 19h.

– Samedi 4 décembre (Champ de foire) :

> Dès 9h30 : Tour en camion de pompiers, démonstrations de secours à la personne, vente d’affiches de cinéma, vente de déco de Noël, tombola, restauration sur palce

> 12h : Course à pied

> 15h : Randonnée

