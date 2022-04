Lumières sur le patrimoine de Bernières Bernières-sur-Mer, 21 mai 2022, Bernières-sur-Mer.

Lumières sur le patrimoine de Bernières Bernières-sur-Mer

2022-05-21 21:00:00 – 23:59:00

Bernières-sur-Mer Calvados

Dans le cadre de l’opération “Pierres en Lumières”, prenez vos lampes torches et partez à la tombée de la nuit à la découverte du patrimoine bernièrais. Vous remontrez le temps en partant de l’époque médiévale jusqu’à celle du Débarquement.

En autonomie, suivez notre itinéraire de 3 kms et découvrez les panneaux mis en place par l’association Bernières Optiques Nouvelles (B.O.N) et la municipalité mais aussi les graffiti laissés par des marins inconnus sur les façades de certains bâtis.

Ce parcours sera téléchargeable sur notre site internet www.terresdenacre.com ou distribué gratuitement dans nos bureaux touristiques de Luc sur Mer, Saint Aubin sur Mer et Courseulles sur Mer le 21 mai 2022 dès 10h et pendant les heures d’ouvertures.

Pendant votre parcours et exclusivement ce jour du 21 mai 2022 de 21h à minuit, vous découvrirez aussi les illuminations et les animations de l’église de Bernières sur Mer ouverte pour l’occasion.

A vous de jouer !

Conditions : Lampe torche indispensable car certaines parties du parcours ne sont pas éclairées et, ne pas rentrer dans les propriétés même si celles-ci sont ouvertes car il s’agit de propriétés privées.

