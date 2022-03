Lumières sur le Château-musée de Saint-Germain de Livet Saint-Germain-de-Livet Saint-Germain-de-Livet Catégories d’évènement: Calvados

2022-05-21 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-21 21:00:00 21:00:00

Saint-Germain-de-Livet Calvados Visites libres de ce fleuron du patrimoine augeron. Visites libres de ce fleuron du patrimoine augeron. polemuseal@agglo-lisieux.fr +33 2 31 31 00 03 http://lisieux-normandie.fr/ Visites libres de ce fleuron du patrimoine augeron. Saint-Germain-de-Livet

