Lumières sur le Bourbonnais • Spécial Noël à Vichy

Terrasse du Palais des Congrés Vichy

2022-12-08 17:00:00 – 2022-01-01 20:30:00

Allier Émerveillez-vous devant un film d’animation projeté sur la façade du Palais des Congrès – Opéra où vous retrouverez le Père Noël, les lutins, de grands et beaux sapins et le mythique Tacot de la Montagne-Bourbonnaise rempli de cadeaux. Vichy

