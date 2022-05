Lumières sur le Bourbonnais • Nouvelles projections │ Cusset Cusset Cusset Catégories d’évènement: Allier

Cusset

Lumières sur le Bourbonnais • Nouvelles projections │ Cusset Cusset, 7 mai 2022, Cusset. Lumières sur le Bourbonnais • Nouvelles projections │ Cusset Cusset

2022-05-07 21:30:00 – 2022-06-30 23:30:00

Cusset Allier Cusset Le festival « Lumières sur le Bourbonnais » est de retour ! Les spectacles lumineux seront projetés sur les monuments phares de l’Allier. Pour cette saison estivale 2022, le Département de l’Allier propose 3 nouveaux shows à Cusset, Montluçon et Moulins. +33 4 70 30 95 00 https://www.ville-cusset.com/ Cusset

dernière mise à jour : 2022-05-02 par Vichy Destinations

Détails Catégories d’évènement: Allier, Cusset Autres Lieu Cusset Adresse Ville Cusset lieuville Cusset Departement Allier

Cusset Cusset Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cusset/

Lumières sur le Bourbonnais • Nouvelles projections │ Cusset Cusset 2022-05-07 was last modified: by Lumières sur le Bourbonnais • Nouvelles projections │ Cusset Cusset Cusset 7 mai 2022 Allier Cusset

Cusset Allier