2022-05-05 – 2022-06-30

Châtel-Montagne Allier Le Département de l’Allier poursuit son ambition d’être le premier en France à proposer un festival de lumières, sous forme d’un parcours permanent. Châtel-Montagne ouvre le chemin de l’Art roman avec ce son et lumière sur la façade de l’église. contact@vichydestinations.fr +33 4 70 59 37 89 https://www.vichy-destinations.fr/ Châtel-Montagne

