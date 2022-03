Lumières sur l’Art de Rue Place François Mitterrand (place du marché), 13 mai 2022, Cenon.

Lumières sur l’Art de Rue

du vendredi 13 mai au samedi 14 mai à Place François Mitterrand (place du marché)

A l’occasion de l’exposition « Hip-Hop 360 : Gloire à l’Art de Rue » de la Philharmonie de Paris, le [Centre Social et Culturel La Colline](https://www.facebook.com/lacollinecsc) et la [Rock School Barbey](https://www.facebook.com/rockschoolbarbey) organisent un événement valorisant la culture urbaine. En partenariat avec la Ville de Cenon, la [Philharmonie de Paris](https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis) et Domofrance., l’évènement s’articule autour plusieurs temps forts: ### Vendredi 13 mai **Soirée d’ouverture, 17h-20h, Centre Social et Culturel La Colline** Exposition d’une sélection de photographies présentes à la Philharmonie de Paris, la projection de documentaires vidéos mettant en lumière différentes disciplines des arts de rue, une démonstration de danse hip hop ainsi qu’un DJ set. ### Samedi 14 Mai **Démonstration et animations de culture urbaine, 10h-18h, Pl. F Mitterrand** Street Foot, Skateboard, Roller Quad, Basket, Studio d’enregistrement, Slam, Customisation, Djing / Beatmaking, Graffiti, Danse Hip Hop, Food Trucks. **Open Mic et concerts,18h- 23h** “Lumières sur l’Art de Rue” est un événement gratuit, familial, urbain,en présences de personnalités emblématiques de la culture street. Loin des clichés, l’objectif est de faire changer de regard le public sur la culture urbaine, en perpétuelle évolution dont l’expression artistique est exigeante et multiple. Foodtruck sur place

Gratuit / tout public

Place François Mitterrand (place du marché) Place François Mitterrand 33150 Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T17:00:00 2022-05-13T20:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T23:00:00