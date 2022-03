Lumières sur la collection Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lumières sur la collection Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 14 mai 2022, Paris. Lumières sur la collection

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le samedi 14 mai à 18:00

C’est l’occasion rêvée d’arpenter librement la collection entre amis ou en famille et d’admirer les oeuvres sous un nouvel angle ! Visites, ateliers accompagnent votre découverte.

Entrée gratuite dans la collection à partir de 18h. Payant aux tarifs habituels avant

Venez découvrir ou redécouvrir la collection du mahJ la nuit tombée… Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71 rue du Temple 75003 Paris Ville Paris lieuville Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Departement Paris

Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lumières sur la collection Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 2022-05-14 was last modified: by Lumières sur la collection Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 14 mai 2022 Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris

Paris Paris