LUMIÈRES SUR BAYSSAN – UN NOËL OCCITAN Béziers, 18 décembre 2021, Béziers.

LUMIÈRES SUR BAYSSAN – UN NOËL OCCITAN Béziers

2021-12-18 – 2021-12-22

Béziers Hérault

Pour la toute première fois, la Scène de Bayssan se prépare à célébrer la période des fêtes de Noël. Autour d’une programmation culturelle dédiée à toute la famille, le public est invité à remonter aux origines de Noël autour de thématiques telles que la gastronomie, les contes, la musique… et de se réjouir également de l’arrivée du solstice d’hiver, marquant un retour à plus de lumière.

– Son et lumière « Lumières sur Bayssan »

Le collectif d’artistes emmené par Xlr Project investit le parvis et les murs extérieurs des théâtres pour vous faire vivre des expériences lumineuses collaboratives inédites. Au programme : une projection architecturale vous emmène à la découverte de mondes imaginaires. Puis, grâce à plusieurs installations interactives spectaculaires, vous pourrez dessiner, éclairer et jouer sur les bâtiments.

Parvis théâtre Michel Galabru

18 au 22 décembre de 18h à 20h

– Marché solidaire de Noël

Gastronomie, artisanat et art de vivre seront au rendez-vous à la Scène de Bayssan pour un marché de Noël au profit des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Cour Georges Brassens

18 et 19 décembre – Accès libre

– Joanda – 1000 ans !

Joanda, c’est la rencontre d’une personnalité authentique, d’un univers artistique, d’une terre couleur soleil. C’est au bord de la Méditerranée, depuis l’Occitanie, que le chanteur et ses musiciens ont concocté un concert solaire et fédérateur.

Théâtre Michel Galabru

Samedi 18 décembre à 20h30

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Payants sur réservation

– Pitpit !

Cie Marin

Ce spectacle musical met en musique un répertoire poétique ainsi que des chansons originales. Y a des moutons en dépression, des éléphants dans les jardins et dans le ventre de la baleine, un canapé. Gagak, Pitpit ! Musique ! Ronflez contrebasses ! Vibrez, vibraphones ! Pianez, pianos ! On sort le bestiaire du vestiaire…

Dès 5 ans – 55 min

Chapelle Saint Félix

18 décembre à 11h et 15h30 et 19 décembre à 15h30

– Un balcon entre ciel et terre

Cie Merci mon chou

Sans paroles, par le seul pouvoir des images, ce spectacle évoque la puissance de la création et du rêve, et partage avec les enfants la surprise et la joie de la construction des images dans le ciel. Il célèbre la vie, la beauté, la tendresse. Il souligne la nécessité du rêve pour grandir en émouvant ou en faisant rire l’enfant.

Dès 1 an – 25 min.

Théâtre Michel Galabru

Dimanche 19 décembre à 14h30 et 16h

– Les yeux de TAQQI

Cie Paname Pilotis

C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”. A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland…

Dès 4 ans – 45 min

Théâtre Michel Galabru

21 et 22 décembre à 16h30

– Les petites géométries

Cie Juscomama

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions… Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer.

Dès 3 ans – 30 min

Chapelle Saint-Félix

21 et 22 décembre à 11h 15h

FILMS D’ANIMATION

Théâtre Michel Galabru

– « L’Etrange Noël de Monsieur Jack » (à partir de 7/8 ans)

De Henry Selick – Durée : 1h16 – 1993 (Etats-Unis)

Mardi 21 décembre à 14H00

– « Joyeux Noël Jingle ! » et autres contes (durée totale de la séance : 58 min)

De Chel White, Durée : 22 min – 2011 (Etats-Unis)

Suivi de : « L’enfant au grelot » de Jacques-Rémy Girerd, Durée : 26 min – 1998 (France)

Et de « Le silence sous l’écorce » de Joanna Lurie, Durée : 10 min – 2009 (France)

Mercredi 22 décembre à 14H00 (à partir 3/4 ans)

UN NOËL OCCITAN / UN NADAL OCCITAN

En partenariat avec le CIRDOC – Institut occitan de cultura

Nadalet occitan

– Exposition Cultura Viva

Qu’es aquò, le « Patrimoine culturel immatériel » ? Qui façonne et fait vivre traditions et pratiques culturelles d’hier et d’aujourd’hui ? L’exposition Cultura Viva vous invite à découvrir ceux qui animent le patrimoine culturel immatériel de la Région Occitanie.

Aquò d’aquí, lo patrimòni nòstre !

Théâtre Michel Galabru

18 et 19 décembre de 10h à 22h30

– Venez jouer avec le CIRDOC – Institut occitan de cultura

On parie que vous parlez déjà occitan sans le savoir ?

Cet espace original combine un point d’information et de découverte de la langue et de la culture occitanes et un parcours ludique et interactif… Venez passer un moment convivial en famille et tester vos connaissances.

Jòcs e descobèrtas en familha !

Cour Georges Brassens

18 et 19 décembre de 11h à 18h

– Causerie théâtrale – d’après l’œuvre de Max Rouquette

Le théâtre fut une des grandes passions de l’écrivain héraultais Max Rouquette. Entre conférence et lecture théâtralisée, cette causerie vous invite à (re)découvrir une œuvre où, au cœur même de la farce ou de la satire, la poésie ne cesse d’affleurer.

En scèna !!

Dès 12 ans

Restaurant Théâtre Michel Galabru

Samedi 18 décembre à 14h

– Petit-déjeuner conté

Malika Verlaguet donne vie à ses contes par sa voix espiègle et des gestes qui dansent. Avec fraîcheur et légèreté, elle nous emporte dans son univers : drôle, chaleureux et émouvant. Jonglant avec aisance d’une langue à l’autre, sa sensibilité et sa joie communicative font de la rencontre avec le public un moment pétillant !

E cric e crac, lo conte es arribat !

Dès 6 ans

Restaurant théâtre Michel Galabru

Dimanche 19 décembre à 10h

– Saga Nadal

Cette parade contée et musicale rend un hommage festif à la lumière tant célébrée lors du solstice d’hiver. Embarquez avec les musiciens et les artistes de feu pour une déambulation célébrant la fête de Noël et ses sources.

Lo soc de Nadal ! Passejada festiva.

Parvis chapelle Saint Félix

Samedi 18 décembre à 16h30

– Atelier de découverte des recettes méditerranéennes

Mirelha Braç vous propose de découvrir quelques-unes des recettes de Nadal au cours d’un rendez-vous mêlant préparations simples, origines et symboliques. Matinée : productions salées. Après-midi : productions sucrées. Suivies d’une dégustation.

Aquí, la cultura se tasta !

Dès 10 ans

Cour Georges Brassens

18 et 19 décembre – 11h et 15h30

– Chants de Noël

La tradition occitane est riche d’un important répertoire musical traditionnel lié aux festivités de Nadal. Sofia Jacques, Aimat Brees et Manu Théron en revisitent la mémoire chantée avec fidélité et créativité.

Parc de Bayssan – kiosque

Dimanche 19 décembre – 11h30

Pour la toute première fois, la Scène de Bayssan se prépare à célébrer la période des fêtes de Noël. Autour d’une programmation culturelle dédiée à toute la famille, le public est invité à remonter aux origines de Noël autour de thématiques telles que la gastronomie, les contes, la musique…

Pour la toute première fois, la Scène de Bayssan se prépare à célébrer la période des fêtes de Noël. Autour d’une programmation culturelle dédiée à toute la famille, le public est invité à remonter aux origines de Noël autour de thématiques telles que la gastronomie, les contes, la musique… et de se réjouir également de l’arrivée du solstice d’hiver, marquant un retour à plus de lumière.

– Son et lumière « Lumières sur Bayssan »

Le collectif d’artistes emmené par Xlr Project investit le parvis et les murs extérieurs des théâtres pour vous faire vivre des expériences lumineuses collaboratives inédites. Au programme : une projection architecturale vous emmène à la découverte de mondes imaginaires. Puis, grâce à plusieurs installations interactives spectaculaires, vous pourrez dessiner, éclairer et jouer sur les bâtiments.

Parvis théâtre Michel Galabru

18 au 22 décembre de 18h à 20h

– Marché solidaire de Noël

Gastronomie, artisanat et art de vivre seront au rendez-vous à la Scène de Bayssan pour un marché de Noël au profit des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Cour Georges Brassens

18 et 19 décembre – Accès libre

– Joanda – 1000 ans !

Joanda, c’est la rencontre d’une personnalité authentique, d’un univers artistique, d’une terre couleur soleil. C’est au bord de la Méditerranée, depuis l’Occitanie, que le chanteur et ses musiciens ont concocté un concert solaire et fédérateur.

Théâtre Michel Galabru

Samedi 18 décembre à 20h30

LES SPECTACLES JEUNE PUBLIC

Payants sur réservation

– Pitpit !

Cie Marin

Ce spectacle musical met en musique un répertoire poétique ainsi que des chansons originales. Y a des moutons en dépression, des éléphants dans les jardins et dans le ventre de la baleine, un canapé. Gagak, Pitpit ! Musique ! Ronflez contrebasses ! Vibrez, vibraphones ! Pianez, pianos ! On sort le bestiaire du vestiaire…

Dès 5 ans – 55 min

Chapelle Saint Félix

18 décembre à 11h et 15h30 et 19 décembre à 15h30

– Un balcon entre ciel et terre

Cie Merci mon chou

Sans paroles, par le seul pouvoir des images, ce spectacle évoque la puissance de la création et du rêve, et partage avec les enfants la surprise et la joie de la construction des images dans le ciel. Il célèbre la vie, la beauté, la tendresse. Il souligne la nécessité du rêve pour grandir en émouvant ou en faisant rire l’enfant.

Dès 1 an – 25 min.

Théâtre Michel Galabru

Dimanche 19 décembre à 14h30 et 16h

– Les yeux de TAQQI

Cie Paname Pilotis

C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut voir, veut savoir, veut pouvoir”. A la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du Groenland…

Dès 4 ans – 45 min

Théâtre Michel Galabru

21 et 22 décembre à 16h30

– Les petites géométries

Cie Juscomama

Face à face, deux drôles de silhouettes s’observent. La tête emboîtée dans des cubes noirs, elles font défiler sous leur craie un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré ou des visages aux multiples émotions… Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire qui se dessine, se devine et parfois s’efface, pour mieux s’inventer.

Dès 3 ans – 30 min

Chapelle Saint-Félix

21 et 22 décembre à 11h 15h

FILMS D’ANIMATION

Théâtre Michel Galabru

– « L’Etrange Noël de Monsieur Jack » (à partir de 7/8 ans)

De Henry Selick – Durée : 1h16 – 1993 (Etats-Unis)

Mardi 21 décembre à 14H00

– « Joyeux Noël Jingle ! » et autres contes (durée totale de la séance : 58 min)

De Chel White, Durée : 22 min – 2011 (Etats-Unis)

Suivi de : « L’enfant au grelot » de Jacques-Rémy Girerd, Durée : 26 min – 1998 (France)

Et de « Le silence sous l’écorce » de Joanna Lurie, Durée : 10 min – 2009 (France)

Mercredi 22 décembre à 14H00 (à partir 3/4 ans)

UN NOËL OCCITAN / UN NADAL OCCITAN

En partenariat avec le CIRDOC – Institut occitan de cultura

Nadalet occitan

– Exposition Cultura Viva

Qu’es aquò, le « Patrimoine culturel immatériel » ? Qui façonne et fait vivre traditions et pratiques culturelles d’hier et d’aujourd’hui ? L’exposition Cultura Viva vous invite à découvrir ceux qui animent le patrimoine culturel immatériel de la Région Occitanie.

Aquò d’aquí, lo patrimòni nòstre !

Théâtre Michel Galabru

18 et 19 décembre de 10h à 22h30

– Venez jouer avec le CIRDOC – Institut occitan de cultura

On parie que vous parlez déjà occitan sans le savoir ?

Cet espace original combine un point d’information et de découverte de la langue et de la culture occitanes et un parcours ludique et interactif… Venez passer un moment convivial en famille et tester vos connaissances.

Jòcs e descobèrtas en familha !

Cour Georges Brassens

18 et 19 décembre de 11h à 18h

– Causerie théâtrale – d’après l’œuvre de Max Rouquette

Le théâtre fut une des grandes passions de l’écrivain héraultais Max Rouquette. Entre conférence et lecture théâtralisée, cette causerie vous invite à (re)découvrir une œuvre où, au cœur même de la farce ou de la satire, la poésie ne cesse d’affleurer.

En scèna !!

Dès 12 ans

Restaurant Théâtre Michel Galabru

Samedi 18 décembre à 14h

– Petit-déjeuner conté

Malika Verlaguet donne vie à ses contes par sa voix espiègle et des gestes qui dansent. Avec fraîcheur et légèreté, elle nous emporte dans son univers : drôle, chaleureux et émouvant. Jonglant avec aisance d’une langue à l’autre, sa sensibilité et sa joie communicative font de la rencontre avec le public un moment pétillant !

E cric e crac, lo conte es arribat !

Dès 6 ans

Restaurant théâtre Michel Galabru

Dimanche 19 décembre à 10h

– Saga Nadal

Cette parade contée et musicale rend un hommage festif à la lumière tant célébrée lors du solstice d’hiver. Embarquez avec les musiciens et les artistes de feu pour une déambulation célébrant la fête de Noël et ses sources.

Lo soc de Nadal ! Passejada festiva.

Parvis chapelle Saint Félix

Samedi 18 décembre à 16h30

– Atelier de découverte des recettes méditerranéennes

Mirelha Braç vous propose de découvrir quelques-unes des recettes de Nadal au cours d’un rendez-vous mêlant préparations simples, origines et symboliques. Matinée : productions salées. Après-midi : productions sucrées. Suivies d’une dégustation.

Aquí, la cultura se tasta !

Dès 10 ans

Cour Georges Brassens

18 et 19 décembre – 11h et 15h30

– Chants de Noël

La tradition occitane est riche d’un important répertoire musical traditionnel lié aux festivités de Nadal. Sofia Jacques, Aimat Brees et Manu Théron en revisitent la mémoire chantée avec fidélité et créativité.

Parc de Bayssan – kiosque

Dimanche 19 décembre – 11h30

Béziers

dernière mise à jour : 2021-11-04 par