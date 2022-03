Lumières Martigues, 14 mai 2022, Martigues.

Lumières Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

2022-05-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-14 11:40:00 11:40:00 Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues Bouches-du-Rhône

5 5 Le jour et la nuit, le soleil et la lune, deux mondes se rencontrent, nous laissent apercevoir les rouages, les mécaniques internes qui gouvernent les lois de la terre.

Un prince peu ordinaire, une chauve-souris et un écureuil qui orchestrent le jour et la nuit, un fabriquant d’ampoule, un loup chargé d’une mission bien singulière, évoquent le monde du rêve et de l’imaginaire, et laissent les esprits vagabonder dans le ciel.

Ellie James, jeune musicienne-chanteuse rennaise signe ici sa première création solo. Son univers musical lie chanson pop et musique répétitive pour accompagner quatre courts métrages d’animation autour du thème de la lumière.

billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 https://les-salins.net/spectacles/lumieres/

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

